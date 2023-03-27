Водитель попутки изнасиловал уснувшую пассажирку

Уснувшую в попутке россиянку изнасиловали и выбросили из машины. Об инциденте, произошедшем в Ленобласти, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В городе Кудрово 24-летняя женщина, будучи в нетрезвом состоянии, села в автомобиль к незнакомцу. В дороге пассажирка уснула. Частный водитель надругался над ней, а затем высадил на улицу.

Пострадавшая обратилась в медучреждение с травмами. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Ранее в Москве мужчина помог донести женщине пакет с продуктами до дома, а затем изнасиловал ее. Вскоре злоумышленника задержали.