Убийца московского таксиста в тот же день изнасиловал женщину

Обвиняемый в убийстве московского таксиста мужчина подозревается в совершенном в тот же день изнасиловании и ограблении женщины, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«В рамках уголовного дела установлено, что после убийства фигурант поехал в гости к девушке, с которой ранее познакомился посредством сети интернет. Находясь в квартире, он применил к ней физическую силу и, высказывая угрозы убийством, совершил изнасилование. После этого он похитил принадлежащие ей денежные средства и мобильный телефон», - говорится в пресс-релизе.

По данным следственного органа, к ранее возбужденному уголовному делу по части 2 статьи 105 («Убийство, сопряженное с разбоем») добавились часть 2 статьи 131 («Изнасилование») и часть 2 статьи 162 («Разбой»).

Тело задушенного таксиста было найдено в его машине во дворе жилого дома по улице Ельнинской в Москве в понедельник, 21 ноября. Подозреваемый был задержан в тот же день.