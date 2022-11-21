Тело задушенного таксиста нашли в автомобиле в Москве

Тело задушенного таксиста нашли в автомобиле на западе столицы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве, в автомобиле такси обнаружено тело водителя 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии», — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК России.

Ранее в квартире жилого дома на Ярцевской улице в Москве обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали сожителя женщины. В ходе допроса он признал свою вину и рассказал, что жестоко избил потерпевшую, находясь в состоянии алкогольного опьянения.