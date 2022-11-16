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11:26, 16 ноября 2022
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В Москве женщину изнасиловали в подъезде жилого дома

В Москве женщину изнасиловали в подъезде жилого дома
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Насильник напал на женщину в подъезде жилого дома на юге столицы, передает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Подозреваемый задержан. Инцидент произошел ночью в понедельник.

«По версии следствия, ночью 14 ноября 2022 года на лестничной площадке жилого дома, расположенного вблизи Борисовского проезда в городе Москве, 29-летний мужчина, применив к потерпевшей физическую силу, совершил изнасилование», — говорится в сообщении.

В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска подозреваемый задержан, Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК России.

Ранее в Москве мужчина изнасиловал москвичку в мусорной камере многоэтажки. Он завлек жертву на место преступления обманным путем.

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