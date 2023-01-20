Москвич до смерти изрезал жену ножом

В одной из столичных квартир обнаружили тело убитой женщины, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. По версии следствия, ее до смерти изрезал ножом муж.

«Сегодня ночью в квартире жилого дома, расположенного по улице Верхние поля в городе Москве, обнаружено тело женщины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области туловища», — говорится в пресс-релизе.

По подозрению в убийстве задержан 45-летний супруг погибшей. Назначены необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются соседи, изучаются записи камер видеонаблюдения, уточняет СК.

Ранее работавшую в подмосковном кафе иностранку арестовали за убийство коллеги. По данным следствия, в помещении кухни кафе между обвиняемой и ее коллегой произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.