Мошенники выманили у московской пенсионерки 500 тысяч рублей по известной схеме

В Москве мошенники выманили 500 тысяч рублей у 83-летней женщины, сообщает столичная прокуратура. Аферистка позвонила пенсионерке, представилась ее дочерью и сообщила, что попала в аварию.

Злоумышленница сказала женщине, что ей нужно избежать уголовной ответственности за ДТП. Для этого «дочь» попросила пенсионерку передать ей крупную сумму наличными, положив их в сумку и отдав таксисту. Аферистка также попросила положить поверх купюр фрукты и вещи.

Пострадавшая выполнила все указания мошенницы и передала сумку с деньгами приехавшему водителю. Таксист отдал сумку курьеру, который должен был перечислить сумму на указанный счет.

«После получения у водителя вещей и денежных средств, злоумышленник был задержан. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 ("Мошенничество") и при участии Коптевской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения», — сообщили в ведомстве.

Ранее мошенники обманули москвичку на миллионы рублей по старой схеме. Потерпевшей позвонила якобы сотрудница полиции и заявила о том, что кто-то пробовал по доверенности взять на ее имя кредит.