Мошенники обманули москвичку на миллионы рублей по старой схеме, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Жительнице столицы поступил звонок от неизвестной девушки, которая представилась сотрудником правоохранительных органов. Она сообщила, что некий мужчина пытался по доверенности оформить на женщину кредит. Однако в банковском отделении пресекли попытку мошенничества и передали информацию в полицию. В дальнейшем гражданку переключили на другого оператора, который выдавал себя за сотрудника Банка России», — сказала Волк.

В результате девушку убедили в необходимости оформления кредита на себя якобы для опережения афериста. Она получила более 2,3 миллиона рублей и перевела их на «безопасные» счета. Лжебанкиры обещали в дальнейшем погасить займ, но перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Как сообщили в пресс-службе МВД, шестерых подозреваемых задержали на территориях Республики Татарстан, Московской, Омской и Новосибирской областей. Они арестованы и проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Москве раскрыта схема мошенничества с использованием базы покупателей лекарств. Злоумышленники получили доступ к базе данных с именами и телефонами покупателей лекарств и биологически активных добавок.