Город
06:38, 28 декабря 2022
1 мин.

Известный музыкант сравнил Москву с другими мировыми мегаполисами

Известный музыкант сравнил Москву с другими мировыми мегаполисами
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Москву с другими мегаполисами мира сравнил в интервью «Москвич Mag» известный музыкант, лидер рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов.

«Мы и в Париже, и в Мадриде, и где только не были, но Москва выделяется!. Это не только мои слова, а иностранцев. Она еще и большая — красивый не только центр. Сколько тянется по набережным и проспектам — везде интересно!», — поделился своим мнением артист.

По его словам, российская столица — это «необыкновенный симбиоз» старины и модерна. А, например, вид на известный бизнес-центр «Москву-Сити» можно сравнить с космическим, отметил Белов.

Ранее футболист Кокорин сравнил жизнь в Москве и на Кипре.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.