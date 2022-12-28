Известный музыкант сравнил Москву с другими мировыми мегаполисами

Москву с другими мегаполисами мира сравнил в интервью «Москвич Mag» известный музыкант, лидер рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов.

«Мы и в Париже, и в Мадриде, и где только не были, но Москва выделяется!. Это не только мои слова, а иностранцев. Она еще и большая — красивый не только центр. Сколько тянется по набережным и проспектам — везде интересно!», — поделился своим мнением артист.

По его словам, российская столица — это «необыкновенный симбиоз» старины и модерна. А, например, вид на известный бизнес-центр «Москву-Сити» можно сравнить с космическим, отметил Белов.

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