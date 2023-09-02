Перечислены самые известные рынки царской Москвы

Самые известные рынки царской Москвы назвал в материале «Мосленты» историк и журналист Валерий Бурт. Первый из них — торговая точка на Охотном ряду в центре города.

Здесь торговали мясом, птицей, посудой. А на набережной Москвы-реки, напротив Императорского воспитательного дома, был ягодный рынок, рядом с которым находился и грибной.

В 1820 году на пересечении Арбата и старой Смоленской дороги образовался Смоленский рынок, где торговали книгами, посудой и антиквариатом. Его особенностью было то, что в местном трактире выступал петербургский хор, на выступления которого приходили смотреть многие горожане.

На «Сухаревке» также торговали всем: от еды до различных услуг. Здесь могли и зуб вырвать, и постричь клиента. Закрылся рынок по велению революционера Владимира Ленина, который заявил, что торговая точка кишела спекулянтами.

Рынок на Трубной площади, имевший название «Труба», был прототипом известного «Птичьего рынка». Оттуда началась торговля скотиной, а также породистыми собаками и кошками. В 20-х годах прошлого века торговлю дичью и живностью переместили на Новоконную площадь, на рынок под названием «Птичка». Он просуществовал в столице до XXI века и был очень популярен и столичных жителей.

Ранее москвичи поделились воспоминаниями о знаменитом Птичьем рынке.