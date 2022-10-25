Известный педиатр раскрыл три фактора риска развития аллергии

Три фактора риска развития аллергии раскрыл в личном Telegram-канале известный педиатр, иммунолог и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус. По его словам, это недоношенная беременность, кесарево сечение и непродолжительное грудное вскармливание.

«В РФ, как и во всём мире, стали выхаживать детей, которые родились раньше 32 недели, с массой тела менее 500 граммов. Маловесные недоношенные дети, которых сейчас около шести-семи процентов, имеют больше шансов развить аллергию, их иммунная система имеет такую тенденцию», — написал врач.

По словам педиатра, отрицательно влияет на формирование иммунной системы и кесарево сечение. Без медицинских показаний врач его не рекомендует.

«Основная причина фактора риска в данном случае — формирование иммунного ответа. Иммунный ответ у малыша начинает формироваться сперва внутриутробно, затем большую часть необходимых бактерий он получает, проходя по родовым путям матери. У ребёнка, рождённого путём кесарева сечения, совсем другой микробиотический фон. А именно он определяет развитие иммунной системы ребенка в первые годы жизни и риски развития аллергических реакций», — рассказал Продеус.

Отсутствие или непродолжительный период грудного вскармливания он назвал третьим фактором риска развития аллергии. По данным врача, в больших городах он сократился до четырёх-пяти месяцев.

«А мы с вами знаем, что материнское молоко необходимо ребёнку вплоть до полутора лет», — заявил он.

Ранее нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев назвал самый опасный для аллергиков морепродукт. «В устрице есть сильный аллерген, хотя это и хороший, легко усваиваемый белок», — пояснил врач.