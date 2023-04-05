Известный сервис доставки прекратит работу в России

Известный сервис доставки PickPoint прекратит работу в России, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, это решение принято из-за финансовых трудностей, связанных с уходом с российского рынка части иностранных ретейлеров. Проблемы возникли у компании еще в конце прошлого года. С начала 2023 года к PickPoint подали иски более чем на 433 миллиона рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», все принятые до объявления о завершении работы компании отправления будут доставлены клиентам. Те заказы, что окажутся не востребованы, вернутся обратно.

Ранее сообщалось, что полностью уйти из России решила известная американская компания одежды и аксессуаров Gap.