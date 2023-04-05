10:00, 05 апреля 2023
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Известный сервис доставки прекратит работу в России
«Коммерсантъ»: логистический сервис PickPoint прекратит работу в России.
Фото: Bench Accounting / Unsplash
Известный сервис доставки PickPoint прекратит работу в России, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, это решение принято из-за финансовых трудностей, связанных с уходом с российского рынка части иностранных ретейлеров. Проблемы возникли у компании еще в конце прошлого года. С начала 2023 года к PickPoint подали иски более чем на 433 миллиона рублей.
Как пишет «Коммерсантъ», все принятые до объявления о завершении работы компании отправления будут доставлены клиентам. Те заказы, что окажутся не востребованы, вернутся обратно.
Ранее сообщалось, что полностью уйти из России решила известная американская компания одежды и аксессуаров Gap.