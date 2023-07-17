Москвичам пообещали сухую и жаркую погоду

Сухую и жаркую погоду в понедельник 17 июля своем Telegram-канале пообещал москвичам ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, пришедший в город антициклон сформирует теплую, облачную погоду без осадков. Температура воздуха при этом составит от 26 до 29 градусов, по Московской области — до 24 — 29 градусов. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет медленно понижаться до отметки 746 миллиметров ртутного столба. Во вторник ожидаются небольшие дожди и грозы, температура при этом составит 25 — 27 градусов тепла, отметил метеоролог.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил москвичей о новой волне похолодания.