Москвичей предупредили о новой волне похолодания

Об ухудшении погоды со среды, 19 июля, предупредил москвичей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. Температура опустится до 20 градусов, ожидается облачность.

«В ближайшие дни будет настоящее лето — много солнца, до 25-27 градусов, без ветра. К сожалению, в среду будет ветер до 17 метров в секунду, облачно, 19-20 градусов, дожди. Из-за ветра и дождя температура будет ощущаться еще ниже», — рассказал синоптик.

С 20 по 22 июля температура составит 19-24 градуса тепла, осадков не ожидается, но погода будет облачной. Такие показатели соответствуют началу июня, отметил Вильфанд.

Ранее москвичей предупредили о «совсем не летней» погоде.