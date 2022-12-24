Врачи перечислили опасные последствия применения жаропонижающих препаратов

Опасные последствия от неправильного применения жаропонижающих препаратов в интервью «Известиям» перечислили врачи.

«Самую большую опасность представляют жаропонижающие препараты. Все они относятся к классу нестероидных противовоспалительных препаратов. Их проблема в том, что при неправильном применении такие лекарства способны вызвать поражения желудочно-кишечного тракта, развитие бронхиальной астмы, а также могут влиять на систему кроветворения, вызывая тяжелые поражения», — рассказал врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

Педиатр, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории Мария Снегоцкая подчеркнула, что для того, чтобы избежать опасных последствий от применения этих лекарственных препаратов, необходимо следовать инструкциям, где указана дозировка в соответствии с возрастом и весом ребенка. Она также предупредила, что одно жаропонижающее нельзя применять больше трех-четырех раз подряд.

Педиатр посоветовала чередовать сбивающие температуру лекарства, чтобы не накапливался общий токсический эффект от одного препарата. Обычно сорока минут хватает на то, чтобы понять, действует средство или нет, уточнила она.

Если же ребенок получил по ошибке высокую дозировку препарата, то в течение десяти минут следует вызвать рвоту и дать ему сорбенты, предупредила эксперт. По ее словам, уже через полчаса организм полностью всасывает лекарства и тогда без профессиональной помощи обойтись будет нельзя.

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