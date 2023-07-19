Москвичей пригласили на премьеру шоу «Чебурашка» в «Остров Мечты»

В четверг, 27 июля, в концертном зале пространства «Остров Мечты» состоится премьера музыкально-циркового шоу «Чебурашка». Подробности о представлении «Мосленте» раскрыли организаторы мероприятия.

«Зрителей ждет мультижанровое представление, которое впечатлит детей, подростков и даже взрослых — постановка рассчитана на семейный просмотр. Сюжет «Чебурашки» завязан на истории побившего рекорды кассовых сборов одноименного фильма, премьера которого состоялась в первые дни 2023 года», — рассказали собеседники «Мосленты».

Режиссером «Чебурашки» стала лауреат премий «Золотая маска», «Чайка» и «Московские дебюты» Нина Чусова. Постановщик — цирковой режиссер, солист шоу Cirque du Soleil Андрей Кольцов. Участие в создании постановки также приняли ученики танцевальных студий-школ Аллы Духовой TODES и ведущий шоу «Звезда танцпола» Сергей Мандрик. Музыкальным продюсером проекта стал певец Сергей Жуков, написавший для «Чебурашки» 10 композиций, а главного героя постановки озвучила актриса Ольга Кузьмина.

В «Чебурашке» задействованы более 50 артистов, среди которых чемпионы мира и Европы по акробатике, звезды проекта «Танцы на ТНТ» и актеры российских мюзиклов. В режиссерско-постановочной группе работают более сотни специалистов.

«Мы, безусловно, рассчитываем на самый главный вау-эффект — это встреча зрителей с Чебурашкой. Главный герой умилит всех исполнением песен и возможностью совершать уникальные трюки — в том числе ходить по потолку вверх ногами!» — сообщила продюсер шоу Наталья Локтева.

Организаторы рассказали, что создали в «Острове Мечты» целую вселенную, посвященную главному герою постановки. А еще зрителям продемонстрируют огромного робота Чебуратора, габариты которого превышают размер сцены концертного зала «Москва».

Билеты можно приобрести на сайте шоу и «Яндекс.Афише». Пользователям с опцией «Плюс Детям» доступен повышенный кешбэк до 20 процентов при покупке билетов.

Ранее стало известно о съемках сиквела фильма «Чебурашка». Премьера первой части картины в российских кинотеатрах состоялась 1 января 2023 года. Картина стала лидером отечественного проката по количеству кассовых сборов.