Россиянки назвали желаемую сумму денег для комфортной жизни

Заработок в 250 тысяч рублей стал желанной суммой для большинства россиянок, результаты опроса маркетплейса услуг YouDo есть в распоряжении «Мосленты».

«"Комфортная сумма для жизни" у каждая своя: больше половины респондентов считают комфортной сумму в 250 тысяч рублей в месяц — так ответили 51 процент. Для 30 процентов достаточно 100 тысяч рублей, 15 процентов озвучили сумму в 500 тысяч, а четыре процента считают комфортным порогом сумму больше 500 тысяч», — говорится в сообщении.

При этом 48 процентов опрошенных женщин ответили, что для выхода на комфортный доход надо совмещать работу и подработку, треть считает, что для этого придется открыть свое дело. По десять процентов могут заработать нужные для комфортной жизни средства на официальной работе или только на подработке.

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