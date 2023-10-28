В Москве продлили предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве, говорится на сайте Гидрометцента.

По информации метеобюро, до 11:00 29 октября в столице ожидается налипание мокрого снега и гололед.

При этом в субботу в городе прогнозируется от 0 до плюс 2 градусов тепла, также возможны осадки в виде дождей.

Ранее синоптик Вильфанд спрогнозировал москвичам приход тепла из Африки 30 октября.