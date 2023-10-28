09:05, 28 октября 2023
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В Москве продлили предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве, говорится на сайте Гидрометцента.
По информации метеобюро, до 11:00 29 октября в столице ожидается налипание мокрого снега и гололед.
При этом в субботу в городе прогнозируется от 0 до плюс 2 градусов тепла, также возможны осадки в виде дождей.
Ранее синоптик Вильфанд спрогнозировал москвичам приход тепла из Африки 30 октября.