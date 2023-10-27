Стало известно о дате прихода тепла в Москву из Африки

Приход тепла из Африки в понедельник, 30 октября, спрогнозировал москвичам в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале следующей недели температура воздуха будет соответствовать первой пятидневке октября. Это на пять градусов выше климатической нормы и близко к рекордным значениям. По словам синоптика, воздух в эти дни будет идти с юга — из Африки.

Днем в понедельник, 30 октября, температура повысится до плюс пять-десяти градусов, ожидаются небольшие дожди и возможен мокрый снег. Во вторник, 31 октября, ночью столбики термометров достигнут отметки в плюс 3-8 градусов, а днем — 6-11 градусов тепла, осадков не будет. В среду в столицу придут дожди, ночью воздух прогреется до 6-11 градусов тепла, а днем — до плюс 8-12 градусов.

Ранее москвичам предрекли 15-градусные морозы в ноябре.