Москвичей вновь предупредили о погодной опасности

Предупреждение об опасной погоде вновь продлили в Москве, сообщает Гидрометцентр России. Предостережение о «желтом» уровне опасности на территории региона действует до четверга, 9 марта.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 19:00 9 марта. Местами на дорогах гололедица», — говорится в сообщения об обстановке в регионе.

По информации синоптиков, в среду в столице ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса тепла и мокрый снег. В четверг в городе потеплеет до плюс 2 градусов, осадки продолжатся.

Ранее Роман Вильфанд пообещал москвичам весеннее потепление в конце марта.