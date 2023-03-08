10:22, 08 марта 2023
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Москвичей вновь предупредили о погодной опасности
Гидрометцентр: «Желтый» уровень погодной опасности вновь продлили в Москве.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Предупреждение об опасной погоде вновь продлили в Москве, сообщает Гидрометцентр России. Предостережение о «желтом» уровне опасности на территории региона действует до четверга, 9 марта.
«Прочие опасности. Период предупреждения до 19:00 9 марта. Местами на дорогах гололедица», — говорится в сообщения об обстановке в регионе.
По информации синоптиков, в среду в столице ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса тепла и мокрый снег. В четверг в городе потеплеет до плюс 2 градусов, осадки продолжатся.
Ранее Роман Вильфанд пообещал москвичам весеннее потепление в конце марта.