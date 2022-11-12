Москвичи смогут наблюдать за жизнью медведя Диксона в столичном зоопарке

Посетители Московского зоопарка теперь могут наблюдать за жизнью раненого белого медведя Диксона. На вольере спасенного хищника появились баннеры со специальными окошками для посетителей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Родионова в своем Telegram-канале.

«Полностью открывать вольер не планируется. Зрительный контакт с большим скоплением людей — стресс для хищника. Несмотря на то что Диксон много времени находится под чутким присмотром зоологов и специалистов зоопарка, он все равно может испугаться. Это, скорее всего, скажется на его эмоциональном состоянии», — рассказала Родионова и отметила, что сейчас животное очень любопытное и его интересуют посторонние запахи и звуки с улицы.

Эксперт добавила, что реабилитация медведя идет полным ходом. С ним ежедневно работают специалисты, приучают к ветеринарным процедурам. Все изменения в поведении животного заносятся в специальный журнал, чтобы отслеживать динамику выздоровления.

Ранее реабилитологи медведя Диксона показали журнал с поминутным описанием его жизни.