В Москве одиннадцатиклассников начали подготавливать к ЕГЭ по-новому

В Москве со среды, 1 февраля, одиннадцатиклассников начали подготавливать к ЕГЭ по-новому. Как сообщила в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Мосленты», заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 43 тысячи выпускников (около 80 процентов от общего числа) в рамках пилотного проекта перешли на новый формат обучения с акцентом на подготовку к экзаменам по выбранным предметам.

«Большинство непрофильных предметов ребята уже прошли в полном объеме до 1 февраля. И теперь в рамках школьного расписания у них появятся практикумы по выбранным для сдачи ЕГЭ предметам, на которых подробно разбираются экзаменационные задания. Мы делаем акцент на подготовку к экзаменам в рамках обычных учебных школьных часов, в стенах школы, чтобы избежать лишней дополнительной нагрузки на ребят», — сказала заместитель градоначальника.

Ракова отметила, что в текущем году впервые были проведены пробные ЕГЭ по всем предметам. Это позволило одиннадцатиклассникам проверить свой реальный уровень подготовки. Еще пробный экзамен помог им убедиться в правильности выбора предмета или поменять его, снять напряженность, чтобы меньше волноваться на реальной сдаче.

Плюс ко всему по результатам «пробников» было выстроено потоковое обучение, объединившее детей в группы на практикумах по выбранным предметам, по уровню знаний и нацеленности на результат экзамена. Практикумы будут проходить ежедневно и занимать не менее 40 процентов учебного времени. Чем больше число выбранных предметов у ребенка, тем больше эта доля. Большинство ребят выбирают по три-четыре предмета.

При этом в расписании остаются предметы, необходимые для развития личности и поддержания здоровья: математика, история, обществознание, литература, физкультура и русский язык. Кроме того, все ученики продолжают изучать профильные предметы до конца учебного года — в зависимости от профиля класса или обучения в предпрофессиональных классах, утонила заммэра. Помимо изменений в школьном расписании, школьникам постарались предоставить широкий выбор возможностей и обучающих материалов для самоподготовки. Среди них оказались видеоуроки, интерактивные пособия, советы учителей-профильников, психологов, а весной, возможно, появятся очные встречи — лекции, тренинги, которые помогут снизить уровень напряженности.

Ранее сообщалось, что московские выпускники будут учиться во втором полугодии без оценок.