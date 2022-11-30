Московские выпускники будут учиться во втором полугодии без оценок

Московские выпускники, начиная со второго полугодия, будут учиться без оценок и проверочных работ. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

«Во втором учебном полугодии школьники начнут учиться по гибким учебным планам и будут в группах посещать специальные практикумы только по тем предметам, которые нужны им для поступления в вуз. На практикумах дети будут разбирать задания ЕГЭ и смогут отработать любые проблемные темы без оценок и контрольных. Обязательным для всех будет практикум по русскому языку», — напомнили в департаменте.

В пресс-службе уточнили, что одиннадцатиклассники смогут попасть в основную или продвинутую группу для подготовки к ЕГЭ на практикумах и учиться с ребятами по схожему уровню знаний. При этом ученики профильных и предпрофессиональных классов продолжат изучать свои предметы по программе до конца учебного года.

Ранее глава методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта назвал основные изменения в итоговом школьном сочинении, которое пройдет в российских школах 7 декабря и позволит ученикам получить доступ к сдаче ЕГЭ.