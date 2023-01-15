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20:13, 15 января 2023
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Кабан вышел к жилым домам в Подмосковье и попал на видео

Кабан вышел к жилым домам в Подмосковье и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва сегодня»

В Ногинске заметили кабана, вышедшего к жилым домам. Животное попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва сегодня».

На кадрах видно, как парнокопытное зарывается в снег во дворе многоэтажки. Источник уточнил, что ролик снят в 1-м Текстильном переулке.

Видео с кабаном вызвало активный отклик у пользователей сети. Десятки фолловеров оставили под роликом одобрительные и удивленные реакции.

Ранее в гости к жителям Подмосковья пришел олень. Животное перелезло через забор и попало на жилой участок.

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