Олень пришел в гости к жителям Подмосковья и попал на видео

Источник уточнил, что животное перелезло через забор и пришло в гости к людям. По словам очевидцев, они спасли оленя от охотников.

Ранее в Подмосковье на видео попали вышедшие к людям лоси. Кадры были сняты в районе Балашихинского шоссе.