02:30, 10 января 2023
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Олень пришел в гости к жителям Подмосковья и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Олень зашел на жилой участок в подмосковной деревне Подлесная и попал на видео. Кадры с парнокопытным опубликовал Telegram-каналом «Москва с огоньком».
Источник уточнил, что животное перелезло через забор и пришло в гости к людям. По словам очевидцев, они спасли оленя от охотников.
Ранее в Подмосковье на видео попали вышедшие к людям лоси. Кадры были сняты в районе Балашихинского шоссе.