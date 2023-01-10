Город
02:30, 10 января 2023
1 мин.

Олень пришел в гости к жителям Подмосковья и попал на видео

Олень пришел в гости к жителям Подмосковья и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Олень зашел на жилой участок в подмосковной деревне Подлесная и попал на видео. Кадры с парнокопытным опубликовал Telegram-каналом «Москва с огоньком».

Источник уточнил, что животное перелезло через забор и пришло в гости к людям. По словам очевидцев, они спасли оленя от охотников.

Ранее в Подмосковье на видео попали вышедшие к людям лоси. Кадры были сняты в районе Балашихинского шоссе.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.