Разгуливающие по подмосковным дворам кабаны попали на видео

«Лучше зверей не кормить и не гладить. Полюбопытничают и сами уйдут обратно в лес», — порекомендовал автор поста. Судя по реакциям подписчиков, большинство из них увиденное напугало.

Ранее на нашествие кабанов пожаловались жители микрорайона Дружба в Мытищах. По их словам, по улицам города разгуливала целая стая диких зверей — около 20 особей.