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Разгуливающие по подмосковным дворам кабаны попали на видео

Разгуливающие по подмосковным дворам кабаны попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком».

Разгуливающие по дворам подмосковных Мытищ кабаны попали на видео. Снятыми очевидцами кадрами поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».

На опубликованной записи два кабана выходят из леса на проезжую часть и направляются в сторону жилых домов. Авторы видео предположили, что дикие животные вышли в город на поиски еды.

«Лучше зверей не кормить и не гладить. Полюбопытничают и сами уйдут обратно в лес», — порекомендовал автор поста. Судя по реакциям подписчиков, большинство из них увиденное напугало.

Ранее на нашествие кабанов пожаловались жители микрорайона Дружба в Мытищах. По их словам, по улицам города разгуливала целая стая диких зверей — около 20 особей.

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