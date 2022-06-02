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Разгуливающие по подмосковным дворам кабаны попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком».
Разгуливающие по дворам подмосковных Мытищ кабаны попали на видео. Снятыми очевидцами кадрами поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».
На опубликованной записи два кабана выходят из леса на проезжую часть и направляются в сторону жилых домов. Авторы видео предположили, что дикие животные вышли в город на поиски еды.
«Лучше зверей не кормить и не гладить. Полюбопытничают и сами уйдут обратно в лес», — порекомендовал автор поста. Судя по реакциям подписчиков, большинство из них увиденное напугало.
Ранее на нашествие кабанов пожаловались жители микрорайона Дружба в Мытищах. По их словам, по улицам города разгуливала целая стая диких зверей — около 20 особей.