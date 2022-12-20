Водителя в открытом кабриолете заметили на заснеженной дороге в Москве

На заснеженной столичной дороге заметили водителя в открытом кабриолете. Фото, вызвавшее бурную реакцию у пользователей сети, опубликовали в Telegram-канале «Москва сейчас».

На кадре видно, что мужчина сидит в ярко-зеленой машине с откидным верхом во время снегопада. «А все потому, что у природы нет плохой погоды!» — подписала снимок администрация сообщества. По данным синоптиков, утром 19 декабря температура воздуха на улице составила от 11 до семи градусов мороза.

Опубликованный кадр развеселил пользователей сети, набрав более 500 удивленных и восхищенных реакций. Ранее водителя зеленого кабриолета уже замечали на дорогах Москвы в непогоду. Осенью мужчина проехался по городу под мокрым снегом с дождем.