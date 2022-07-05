Названы пять признаков качественной черешни

Пять признаков качественной черешни назвала заведующая государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Татьяна Кокорева в разговоре с «Москвой 24». Эксперт отметила, что ягоды лучше всего покупать на ярмарках, где они проходят лабораторную проверку.

«Черешня должна лежать на поддонах, быть прикрытой от солнечных лучей. Кстати, любой покупатель может попросить у продавца документы для подтверждения того, что продукция прошла необходимую проверку на безопасность», — сообщила Кокорева.

При выборе черешни необходимо обратить внимание на кожицу: она должна быть гладкой и глянцевой. Залежавшиеся ягоды могут стать матовыми. Кроме того, плоды необходимо проверить на признаки гниения и разрывов. От ягод должен исходить приятный запах. Свежая черешня обычно плотная и упругая на ощупь, имеет крепкую и зеленую плодоножку.

«Стоит учитывать, что чаще всего плоды лопаются от избыточной влаги во время дождей, поэтому такая черешня может быть водянистой и не очень сладкой», — предупредила эксперт.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева назвала допустимое для употребления количество клубники и черешни в день.