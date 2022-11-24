В Москве родителей пригласили написать ЕГЭ вместе со школьниками

Родителей выпускников 11-х классов московских школ пригласили написать пробный ЕГЭ в формате контрольной работы вместе с детьми. В пресс-службе правительства столицы уточнили, что экзамен пройдет в субботу, 26 ноября.

«Школьники напишут работу 26 ноября в пунктах приема экзаменов, а для родителей акцию проведут в этот же день в центре независимой диагностики Московского центра качества образования», — говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя департамента Наталии Киселевой, написание пробного ЕГЭ поможет родителям лучше понять, что ждет школьников на реальном экзамене.

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте. Количество мест ограничено.

Ранее 72-летний мужчина из Москвы сдал ЕГЭ. Стало известно, что всего в 2022 году более 200 человек старше 50 лет сдали государственный экзамен.