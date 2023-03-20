Собянин опубликовал кадры станции метро в столичном аэропорту Внуково

Видео строительства станций метро «Внуково» и «Пыхтино» опубликовал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города объявил срок открытия этих станций: они заработают в 2023 году.

По словам градоначальника, на станции метро «Аэропорт Внуково» завершается монтаж основных конструкций и проведение коммуникаций. В ближайшее время там появятся изображения гражданских самолетов конструкторского бюро ученого Андрея Туполева. К Терминалу «А» пассажиры подземки смогут попасть через подземный переход.

Кроме того, завершается строительство Ликовского метромоста, который соединит станции «Аэропорта Внуково» и «Пыхтино», продолжил Собянин.