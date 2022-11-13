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19:28, 13 ноября 2022
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Диетолог призвала с осторожностью употреблять какао

Диетолог призвала с осторожностью употреблять какао
Фото: Erol Ahmed / Unsplash

С осторожностью употреблять какао в беседе с Life.ru призвала детский эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева. По ее словам, некоторым категориям людей этот напиток может только навредить.

Специалист уточнила, что напиток обладает множеством полезных свойств — понижает артериальное давление, расширяет кровеносные сосуды, снижает уровень «плохого» холестерина и улучшает настроение. Однако людям с чрезмерной возбудимостью и страдающим бессонницей стоит отказаться от употребления какао из-за того, что в его составе есть кофеин, оказывающий возбуждающее действие.

«С осторожностью следует употреблять напиток людям с лишним весом и сахарным диабетом. Людям с ожирением и сахарным диабетом рекомендуется готовить какао на воде или обезжиренном молоке и вместо сахара добавлять разрешенные сахарозаменители», — объяснила диетолог.

Михалева также отметила, что напиток может стимулировать выработку желудочного сока, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно ограничить потребление напитка до двух чашек в день.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург назвал цену злоупотребления сахаром.

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