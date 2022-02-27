Подмосковная квартира сгорела из-за кальяна

Квартира в Красногорске сгорела из-за непотушенного кальяна. Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По имеющимся данным, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 27 февраля, в ЖК ART микрорайона Павшинская пойма. В квартире на 25 этаже дома по улице Авангардной произошло возгорание. По словам местных жителей, хозяева оставили непотушенный уголь от кальяна на диване и ушли.