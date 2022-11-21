КамАЗ насмерть задавил девочку на западе Москвы

Водитель автомобиля КамАЗ совершил наезд на 10-летнюю девочку на улице Родниковая на западе столицы, ребенок скончался на месте, сообщает в понедельник, 21 ноября, прокуратура Москвы.

«Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой органами полиции, и принятие решения по ее результатам», — говорится в релизе московского надзорного органа.

По предварительным данным, сообщает Госавтоинспекция Москвы, водитель бетономешалки совершил наезд на школьницу, которая пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, слева направо по ходу движения транспортного средства.

Ранее в Подмосковье машина опрокинулась на автобусную остановку и задавила подростка. На остановке на момент ДТП находилась 16-летняя девушка.