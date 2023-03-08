12:07, 08 марта 2023
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Смертельная авария с сотрудником ЦОДД произошла на МКАД
Сотрудник ЦОДД погиб под колесами автомобиля на МКАД.
Кадр: видео Telegram-канал «Москва 24».
Автомобиль сбил сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на МКАД. Происшествие случилось в Москве в ночь на 8 марта, сообщает Telegram-канал «Москва 24».
ДТП произошло на внутренней стороне автодороги в районе 76-го километра. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
«На внутренней стороне 75 км МКАД (в районе Правобережной улицы, 6Ас5) автомобиль совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении Дептранса.
По данным ведомства, на место происшествия приехали оперативные службы города. К 4:30 утра оформление аварии было закончено и проезжая часть освобождена.
Ранее стало известно, что экс-любовница Романа Абрамовича попала в ДТП в Москве.