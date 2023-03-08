Смертельная авария с сотрудником ЦОДД произошла на МКАД

«На внутренней стороне 75 км МКАД (в районе Правобережной улицы, 6Ас5) автомобиль совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении Дептранса.

По данным ведомства, на место происшествия приехали оперативные службы города. К 4:30 утра оформление аварии было закончено и проезжая часть освобождена.

Ранее стало известно, что экс-любовница Романа Абрамовича попала в ДТП в Москве.