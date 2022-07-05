Россиянин провез в машине наркотики под видом камней

Россиянин провез в машине свертки с наркотиками под видом камней. Мужчину задержали на Новокуркинском шоссе, сообщает «МВД Медиа».

Сотрудники ДПС остановили автомобиль каршеринговой компании, за рулем которого находился 40-летний водитель. Транспортное средство досмотрели, было изъято два пакета, внутри которых находились свертки, замаскированные под камни. Экспертиза показала, что в «камнях» содержалось более двух килограммов наркотического вещества мефедрон.

Помимо этого, в машине нашли две лопаты. Задержанный рассказал, что с их помощью он выкапывал наркотики из тайника. В ходе беседы с инспекторами мужчина признал, что перевозит запрещенные вещества.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и частью 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК России. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве таксисту передали для доставки пакет с наркотиками.