Стали известны расценки на новую канатную дорогу на ВДНХ

Расценки на новую канатную дорогу на ВДНХ стали известны администраторам Telegram-канала «Алексеевский и Останкинский районы 125». По их данным, стоимость билета составит от 400 рублей (в одну сторону) и до 600 рублей (в обе).

«Кабинки — то ли нарочно, то ли нет, — сделали очень похожими на летательный аппарат из фильма "Гостья из Будущего", который снимали, к слову, в наших краях!» — написали администраторы.