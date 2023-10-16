Стали известны расценки на новую канатную дорогу на ВДНХ
Билет на новую канатную дорогу на ВДНХ будет стоить от 400 рублей.
Расценки на новую канатную дорогу на ВДНХ стали известны администраторам Telegram-канала «Алексеевский и Останкинский районы 125». По их данным, стоимость билета составит от 400 рублей (в одну сторону) и до 600 рублей (в обе).
«Кабинки — то ли нарочно, то ли нет, — сделали очень похожими на летательный аппарат из фильма "Гостья из Будущего", который снимали, к слову, в наших краях!» — написали администраторы.
На канале также опубликовали видео тестового запуска аттракциона. Сообщается, что канатная дорога откроется для посетителей до конца 2023 года. Будут запущены северная и южная станции на территории «Парка Будущего».
Ранее сообщалось, что канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве запланировали закрыть с 16 по 24 октября.