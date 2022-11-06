Москвичи вспомнили гостиницу «Канитель» в центре города

Гостиницу «Канитель» в центре города вспомнили москвичи в Telegram-канале «История Москвы».

«Во второй половине 19 века почетный гражданин Н.А. Журавлев выкупил себе здание Сенатской типографии на Театральной площади. По проекту архитектора А.П. Белоярцева в 1887 году он перестроил его и открыл здесь гостиницу "Континенталь"», — говорится в сообщении.

Однако, по данным администраторов канала, для русского человека название было новым, и, например, московские извозчики переделали его в привычное для себя «Канитель».

Отмечается, что во время революции гостиница стала опорным пунктом «белых», затем третьим домом-коммуной центрального комитета Большевиков. Позже здесь открыли кинотеатр «Восток-кино», а в 1970-х здание снесли для расширения гостиницы «Москва».

Ранее был раскрыт адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х. Это здание — Доходный дом Товарищества Даниловской мануфактуры. Оно было построено в 1878 году.