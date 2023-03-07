Карманника-рецидивиста задержали в московском метро
Профессиональный карманник обокрал дюжину пассажирок столичного метро.
Профессиональный карманник обкрадывал пассажирок столичного метро, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Рецидивист похищал дорогие смартфоны.
«Злоумышленник вел криминальный промысел на центральных станциях московского метро с ноября минувшего года. На счету подозреваемого не менее 12 эпизодов краж, ущерб от которых составил порядка 250 тысяч рублей. Полицейские задержали его на одном из столичных радиорынков, куда он пришел для продажи очередной партии криминальной добычи. В ходе обыска у скупщиков были обнаружены еще три смартфона, которые числились как похищенные», — сказала Волк.
Отмечается, что карманник искал пассажирок, которые держали телефоны в карманах верхней одежды. При входе в вагон злоумышленник якобы случайно толкал жертву, похищал гаджет и выходил из электропоезда.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России («Кража»). Неоднократно судимый житель Ивановской области арестован. Как сообщила Волк, после необходимых следственных действий телефоны будут возвращены законным владельцам. Расследуются возможные дополнительные эпизоды деятельности подозреваемого.
Ранее сообщалось, что вор из Подмосковья увез миллионную добычу из частного дома на санках.