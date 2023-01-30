В Москве значительно выросли цены на аренду каршеринговых авто

Цены на аренду каршеринговых авто в Москве значительно выросли за прошлый год. По информации «Москвы 24» со ссылкой на данные сервиса приема онлайн-платежей, средний чек вырос на 28 процентов и составил 331 рубль.

«Взлет цен вполне закономерен и связан с подорожанием обслуживания машин — из-за санкций на рынке дефицит некоторых запчастей. В основном это кузовные детали: крылья, фары и так далее — эти части машины страдают чаще всего при попадании в ДТП, из-за чего возникают проблемы с покупкой запчастей», — рассказали в специальном репортаже.

Компании объясняют сложившуюся ситуацию ростом цен и на сами автомобили. Сейчас основной костяк сервисов каршеринговых машин стараются создать преимущественно из китайских авто, подчеркнули собеседники издания. Это позволит избежать дальнейшего роста цен.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников спрос на каршеринг в Москве вырос на 121 процент в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.