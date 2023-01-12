В Москве резко вырос спрос на каршеринг

В период новогодних праздников спрос на каршеринг вырос на 121 процент в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Мосленте» в пресс-службе компании «Ситидрайв».

«Популярность каршеринга растет от года к году, и мы видим, что в 2022 году количество поездок увеличилось. Традиционно в новогодний период, когда появляется больше свободного времени для досуга с родными и близкими, спрос на долгосрочную аренду автомобилей увеличивается, и новогодние каникулы этого года не стали исключением. В Москве спрос на пакетные тарифы увеличился на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в пресс-релизе.

По данным аналитики «Ситидрайва», с 1 января по 31 декабря 2022 года московские водители проехали более 200 миллионов километров на каршеринге. Пик спроса на аренду автомобилей в ушедшем году пришелся на период с середины ноября по начало декабря.

При этом самыми востребованными для аренды в Москве стали машины комфорт-класса Nissan Qashqai, Haval Jolion Elite и Kia Soul. Также большой популярностью пользовалась модель премиум-класса Audi A3, а лидером по поездкам в эконом-классе стал автомобиль Kia Rio. Чаще всего пользователи начинали и завершали аренду в районах станций метро «Чистые пруды» и «Таганская», на Патриарших прудах, Ленинградском проспекте и Площади трех вокзалов.

Ранее стало известно, что автомобили «Москвич» задумали внедрить в такси и каршеринг.