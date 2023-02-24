Кашпо XIX века выставили на продажу за 1,2 миллиона рублей в Москве

«Кашпо с головами грифонов» в форме богатырского шлема выставили на продажу в Москве, сообщили «Мосленте» в аукционном доме «Русская эмаль». Декоративный сосуд в неорусском стиле был выпущен под заказ в XIX веке на фарфоровом заводе Матвея Кузнецова. По словам организатора торгов «Русской эмали», тираж кашпо составляет не более 40 штук.

«Судя по историческим источникам, сам Матвей Кузнецов очень любил именно эту модель — такое же кашпо украсило камин знаменитой столовой в русском стиле в его усадьбе в Москве на 1-й Мещанской улице», — сообщила ведущий эксперт отдела декоративно-прикладного искусства аукционного дома Мария Румянцева.

Предмет выставят на торги в Москве в субботу, 25 февраля. Стартовая стоимость лота составляет 1,2 миллиона рублей.

Ранее в Москве продали три фарфоровые чашки XIX века с изображением богатырей и редкой золотой печатной маркой завода Кузнецова. Стоимость предметов составила 1,2 миллиона рублей.