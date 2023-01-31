Три чашки XIX века продали в Москве за миллион рублей

За миллион рублей продали три фарфоровые чашки XIX века на одном из столичных аукционов. Об этом сообщает радиостанция [«Говорит Москва»](https://govoritmoskva.ru/news/350222 (https://govoritmoskva.ru/news/350222/)/) со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Русская эмаль».

«Чашки в русском стиле с изображением богатырей и редкой золотой печатной маркой завода Кузнецова были выставлены 28 января. Одну из них рынок оценил в 650 тысяч рублей, что в 26 раз выше стартовой стоимости — 25 тысяч рублей. Еще две аналогичные чашки были выкуплены за 270 тысяч рублей каждая», — сообщил представитель «Русской эмали».

По данным аукционного дома, указанная серия была выпущена по единичному заказу и ранее не выставлялась на рынке. Эксперты аукционного дома получили в распоряжение шесть таких чашек, непроданные лоты выставят на продажу на следующих аукционах.

Ранее на продажу в Москве выставили амулет от курения за 10 миллионов рублей. По словам продавца, тяга к никотину пропадает, если дотронуться до оберега.