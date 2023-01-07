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22:02, 07 января 2023
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Минздрав назвал основную пользу от катания на коньках

Минздрав назвал основную пользу от катания на коньках
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Основную пользу, которое приносит катание на коньках, в своем Telegram-канале назвал Травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава России Константин Шкуро. По его словам, этот зимний вид спорта укрепляет опорно-двигательный аппарат и тренирует вестибулярный.

«Во время катания задействуются не только мышцы ног, но и верхнего плечевого пояса, корпуса. Плотность кости в этих местах увеличивается, опорно-двигательный аппарат укрепляется. Тренируется и вестибулярный аппарат, наши движения становятся более скоординированными», — пояснил специалист.

По его словам, коньки должны плотно сидеть на ногах и хорошо облегать их в голени. Для новичков подойдут коньки со средней или максимальной жесткостью, мягкие больше подойдут тем, кто больше предпочитает спокойную езду.

Новичкам и тем, кто давно не катался, эксперт порекомендовал надевать защитную экипировку, а также взять несколько уроков у тренера. Перед выходом на лед, по его словам, необходимо сделать небольшую разминку.

Врач напомнил, что детям в коньки лучше класть ортопедические стельки, что поможет правильному распределению нагрузки и зафиксирует стопу.

Ранее в Роскачестве перечислили методы продления срока службы коньков.

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