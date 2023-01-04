Перечислены методы продления срока службы коньков

Методы продления срока службы коньков перечислили в Роскачестве.

«Внутри конька есть металлические клепки, которые фиксируют стакан или лезвие, и они могут ржаветь. Чтобы избежать этого, вынимайте стельки из коньков, чтобы просушить их. Однако не сушите коньки возле обогревателей. При нагревании может отклеиться какая-нибудь деталь, и коньки выйдут из строя. После катания обязательно насухо протрите лезвия коньков и сушите при комнатной температуре», — говорится в сообщении.

Немаловажно на лезвия надевать чехлы. Это особенно актуально при ходьбе в коньках в местах без льда. Предпочтительнее выбрать мягкие чехлы с впитывающим материалом. Не стоит забывать о заточке коньков.

Ранее врач оценил пользу традиционных зимних развлечений для фигуры. Например, на лепку снеговика тратится около 300 калорий, а вдобавок тренируются мышцы спины и рук.