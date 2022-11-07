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21:22, 07 ноября 2022
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Названы подешевевшие категории недвижимости в Москве

Названы подешевевшие категории недвижимости в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Три подешевевшие по итогам сентября 2022 года категории вторичной недвижимости в Москве назвал «Ленте.ру» генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

«Первая категория — продаваемые по доверенности объекты, на которые собственник делает значительную скидку. При этом в объявлении не указывается, что жилье продается по доверенности, из-за чего создается иллюзия снижения цен на рынке в целом», — сообщил он.

Вторая категория — квартиры без ремонта с невысоким спросом, а третья — недвижимость, недавно полученная в наследство.

По словам эксперта, более чем за полгода цены на квартиры из этих категорий снизились на 15 процентов.

Ранее стоимость аренды своей квартиры в Москвы раскрыл популярный тиктокер Даня Милохин. Он сообщил, что «трешка» в столице обходилась ему в 210 тысяч рублей в месяц.

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