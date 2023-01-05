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11:51, 05 января 2023
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ГУМ-каток в центре Москвы закроют для посетителей

ГУМ-каток в центре Москвы закроют для посетителей
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Для посетителей на время закроют ГУМ-каток в центре Москвы. Об этом в четверг, 5 января, сообщили в пресс-службе катка.

«Уважаемые посетители! В связи с низкими температурами, каток не будет работать 7 и 8 января. Благодарим вас за понимание!» — сообщили в пресс-службе.

На данный момент для свободной покупки билетов свободны 5 и 6 января — в эти дни каток работает в штатном режиме.

Ранее очевидица сняла на фото огромную очередь, выстроившуюся на вход на ГУМ-каток в центре Москвы. «Очень много людей стояло. Я так поняла, что всю эту толпу за раз запускают на сеанс, потому что каток пустой был», — поделилась она.

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