Блогера-трансгендера Хилми арестовали в Москве

На 12 суток арестовали в Москве блогера-трансгендера Хилми за мелкое хулиганство, передает Telegram-канал «112».

На прошедшем в четверг, 13 июля, судебном заседании тиктокера оштрафовали и отправили в изолятор временного содержания за устроенную им драку в столичном ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка».

Канал напоминает, что, помимо этого, в отношении Хилми возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ за изготовление и распространение порно. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Пока тиктокер находится под подпиской о невыезде.

Ранее была опубликована видеозапись допроса Хилми. Он заявил, что не помнит, по какой статье его задержали, и пояснил, что производит исключительно треш-контент для своей аудитории.