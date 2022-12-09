Россияне раскритиковали танец девушки в вагоне московского метро. Ролик, записанный очевидцами, опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На кадрах ролика запечатлено, как девушка энергично танцует напротив дверей вагона, при этом музыки не слышно, а есть ли у нее в ушах наушники, не видно. В вагоне достаточно места, она никому не мешает.

Поведение пассажирки вызвало у пользователей сети возмущение. «Каждый с ума сходит по-своему — вот пример», «Шайтан овладел ею», «Танцуют не в метро уж точно. Я боюсь таких неадекватных людей», «Может, справить нужду сильно хочет», «Просто девахе хочется с кем-нибудь познакомиться. А чем еще мужичка привлечь, не знает», «Сто процентов к мужику едет. Или уже от него», «Со стороны смотрится, будто сбежала из палаты номер шесть», — написали юзеры.