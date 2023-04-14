Хищника заметили на территории детского сада в Москве

На кадрах видно, что хищник залетел за ограждение дошкольного учреждения. Птица уселась под деревом и начала клевать растения на газоне.

Опубликованные кадры удивили пользователей сети. «Ого, самец ястреба-перепелятника, это где ж садик такой? Давно хотела увидеть такого и пофоткать», — написала местная жительница. «Марьино — заповедник. Лисички, ястребы, филины, черепашки в Москве-реке», — отметили в комментариях.

Ранее в Подмосковье лиса вышла к человеку на дороге и попала на видео. Хищника заметили в Балашихе.