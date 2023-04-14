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03:40, 14 апреля 2023
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Хищника заметили на территории детского сада в Москве

Ястреба-перепелятника заметили на территории детского сада в Москве.

Хищника заметили на территории детского сада в Москве
Кадр: страница «Марьино М125» во «ВКонтакте»

На территории детского сада на юго-востоке Москвы заметили ястреба-перепелятника. Видео с места событий опубликовала группа «Марьино М125» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что хищник залетел за ограждение дошкольного учреждения. Птица уселась под деревом и начала клевать растения на газоне.

Опубликованные кадры удивили пользователей сети. «Ого, самец ястреба-перепелятника, это где ж садик такой? Давно хотела увидеть такого и пофоткать», — написала местная жительница. «Марьино — заповедник. Лисички, ястребы, филины, черепашки в Москве-реке», — отметили в комментариях.

Ранее в Подмосковье лиса вышла к человеку на дороге и попала на видео. Хищника заметили в Балашихе.

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