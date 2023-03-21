Лиса вышла к водителю в Подмосковье и попала на видео

Ранее жителям столичного региона назвали причину массового нашествия лис. В Подмосковье у хищников начался брачный сезон. Местных жителей попросили быть осторожными и не приближаться к ним. Во время брачного периода животные много перемещаются по городу, не боясь людей, ищут себе пару, а заодно присматривают себе жилье для выведения потомства, пояснили специалисты.