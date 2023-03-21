01:33, 21 марта 2023
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Лиса вышла к водителю в Подмосковье и попала на видео
В подмосковной Балашихе лиса вышла к человеку на дороге.
В Балашихе лиса вышла к водителю. Хищник попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».
На кадрах видно, как лиса перешла дорогу перед автомобилем и ушла в лес. «Хищница совсем не боится горожан и с удовольствием изучает окрестности», — отметили в сообществе.
Ранее жителям столичного региона назвали причину массового нашествия лис. В Подмосковье у хищников начался брачный сезон. Местных жителей попросили быть осторожными и не приближаться к ним. Во время брачного периода животные много перемещаются по городу, не боясь людей, ищут себе пару, а заодно присматривают себе жилье для выведения потомства, пояснили специалисты.