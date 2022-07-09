Жители Подмосковья заметили и сняли на видео хищное животное на самовыгуле

Маленького львенка на самовыгуле заметили и сняли на видео очевидцы — хищник без хозяев прогуливался по улицам Подмосковья. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

По информации источника, животное было замечено в деревне Телешово под Дмитровом. Здесь местные жители завели в питомцы львенка. По их словам, животное проживает в доме легально и на него имеются все необходимые документы. Также хозяева заверяют, что питомец не покидает территории их участка.