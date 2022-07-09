Жители Подмосковья заметили и сняли на видео хищное животное на самовыгуле
Маленького львенка на самовыгуле заметили и сняли на видео очевидцы — хищник без хозяев прогуливался по улицам Подмосковья. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
По информации источника, животное было замечено в деревне Телешово под Дмитровом. Здесь местные жители завели в питомцы львенка. По их словам, животное проживает в доме легально и на него имеются все необходимые документы. Также хозяева заверяют, что питомец не покидает территории их участка.
Несмотря на это, жители деревни не однократно замечали опасного питомца гулящим не на закрытом участке, а на дороге общего пользования.
«Когда уже запретят наконец держать дома хищников? Потом это плохо заканчивается», «У них охота в крови», «Какой ужас, бедное животное», — прокомментировали юзеры.
Ранее в одном из столичных дворов женщина вышла на прогулку с игуаной на поводке.