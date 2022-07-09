Город
Сегодня в 18:43
1 мин.

Жители Подмосковья заметили и сняли на видео хищное животное на самовыгуле

Жители Подмосковья заметили и сняли на видео хищное животное на самовыгуле
Кадр: телеграм-канал «Новости Москвы»

Маленького львенка на самовыгуле заметили и сняли на видео очевидцы — хищник без хозяев прогуливался по улицам Подмосковья. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

По информации источника, животное было замечено в деревне Телешово под Дмитровом. Здесь местные жители завели в питомцы львенка. По их словам, животное проживает в доме легально и на него имеются все необходимые документы. Также хозяева заверяют, что питомец не покидает территории их участка.

Несмотря на это, жители деревни не однократно замечали опасного питомца гулящим не на закрытом участке, а на дороге общего пользования.

«Когда уже запретят наконец держать дома хищников? Потом это плохо заканчивается», «У них охота в крови», «Какой ужас, бедное животное», — прокомментировали юзеры.

Ранее в одном из столичных дворов женщина вышла на прогулку с игуаной на поводке.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.